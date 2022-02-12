В Британии рассказали, как Путин «изобличил Запад»
Россия «подсвечивает» слабости Запада, а президент РФ Владимир Путин «изобличил» его как некий пережиток истории. Об этом пишет британский журнал The Spectator.
Издание опубликовало статью «Почему Путин побеждает», в которой отмечается, что российский лидер показывает Запад в качестве «теоретического построения, далекого от современных реалий пережитка истории».
«Нет больше двух разных миров — Востока и Запада. Вместо этого Россия обладает разным уровнем экономического и политического взаимодействия с отдельными европейскими и североамериканскими странами», — отмечает автор материала.
Журнал подчеркивает, что многие страны заняты спорами вокруг кризиса на Украине, что ослабляет их как блок, а также не могут выбрать четкую линию взаимодействия с РФ. Отмечается, что это лишь на руку Москве, и Путин демонстрирует неспособность Запада прийти к согласию в вопросе возможных санкций.
«Никогда прежде НАТО не выглядела так жалко, а западные правительства не обнаруживали столько разногласий», — указывает автор статьи.
В материале подчеркивается, что главными силами России остаются армия и дипломатические навыки президента страны.
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