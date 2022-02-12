В Британии рассказали, как Путин «изобличил Запад»

Издание опубликовало статью «Почему Путин побеждает», в которой отмечается, что российский лидер показывает Запад в качестве «теоретического построения, далекого от современных реалий пережитка истории».

«Нет больше двух разных миров — Востока и Запада. Вместо этого Россия обладает разным уровнем экономического и политического взаимодействия с отдельными европейскими и североамериканскими странами», — отмечает автор материала.

Журнал подчеркивает, что многие страны заняты спорами вокруг кризиса на Украине, что ослабляет их как блок, а также не могут выбрать четкую линию взаимодействия с РФ. Отмечается, что это лишь на руку Москве, и Путин демонстрирует неспособность Запада прийти к согласию в вопросе возможных санкций.

«Никогда прежде НАТО не выглядела так жалко, а западные правительства не обнаруживали столько разногласий», — указывает автор статьи.

В материале подчеркивается, что главными силами России остаются армия и дипломатические навыки президента страны.

