Путин напомнил единороссам, что их цель не в правлении

Президент РФ Владимир Путин напомнил единороссам о статусе партии, который заключается не в правлении, а служении людям.

«Статус правящей партии, партии власти, заключается не в том, чтобы править, а в том, чтобы слушать, служить народу», - отметил Путин в своем выступлении на съезде «Единой России» в субботу, 23 ноября.

Президент призвал партийцев «терзать и трясти» региональных чиновников, чтобы добиваться решений в пользу граждан, не дожидаясь, когда люди пожалуются президенту в ходе ежегодной прямой линии

«Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь очередной прямой линии, которая проводится у меня ежегодно. Старайтесь своими силами решать такие вопросы, добиваться справедливости», - поставил задачу российский лидер.

Путин также отметил, что «Единая Россия» «должна быть партией лидеров, которые объединяются не должностью, не своим положением или статусом», отмечает ТАСС.

