В Британии призвали не допускать Путина на G20

Кандидат в премьеры Великобритании Риши Сунак призвал не допускать Владимира Путина на саммит G20 в Индонезии, сообщает телеканал Sky News.

По его словам, необходимо послать «решительный сигнал» российскому лидеру, что для него не будет места за столом «Большой двадцатки».

Сунак отметил, что партнеры и союзники Британии из G20 несут коллективную ответственность в этом вопросе.

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Российский лидер Владимир Путин намерен посетить саммит G20, который состоится в ноябре на индонезийском острове Бали, сообщает Bloomberg со ссылкой на лидера Индонезии Джоко Видодо.

Главы России и Индонезии Владимир Путин и Джоко Видодо провели в четверг, 18 августа телефонную беседу, сообщает пресс-служба Кремля.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Саммит G20ВеликобританияВладимир Путин
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