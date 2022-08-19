В Британии призвали не допускать Путина на G20

Кандидат в премьеры Великобритании Риши Сунак призвал не допускать Владимира Путина на саммит G20 в Индонезии, сообщает телеканал Sky News.

По его словам, необходимо послать «решительный сигнал» российскому лидеру, что для него не будет места за столом «Большой двадцатки».

Сунак отметил, что партнеры и союзники Британии из G20 несут коллективную ответственность в этом вопросе.