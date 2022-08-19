В Британии призвали не допускать Путина на G20
Кандидат в премьеры Великобритании Риши Сунак призвал не допускать Владимира Путина на саммит G20 в Индонезии, сообщает телеканал Sky News.
По его словам, необходимо послать «решительный сигнал» российскому лидеру, что для него не будет места за столом «Большой двадцатки».
Сунак отметил, что партнеры и союзники Британии из G20 несут коллективную ответственность в этом вопросе.
Российский лидер Владимир Путин намерен посетить саммит G20, который состоится в ноябре на индонезийском острове Бали, сообщает Bloomberg со ссылкой на лидера Индонезии Джоко Видодо.
Главы России и Индонезии Владимир Путин и Джоко Видодо провели в четверг, 18 августа телефонную беседу, сообщает пресс-служба Кремля.
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