В Британии предостерегли Путина об ошибке «катастрофического масштаба» из-за Украины
Президент России Владимир Путин может совершить ошибку «катастрофических масштабов», если решит напасть на Украину. Такое предостережение сделал автор британской газеты The Telegraph Кон Кафлин.
Журналист считает, что война России с Украиной может обернуться катастрофой, «подобной войне Советского Союза в Афганистане».
Кафлин также ссылается на мнение экс-руководителя секретной службы разведки (Ми-6, Mi6) Алекса Янгера. Он считает, что Путин якобы ведет игру с Западом «в покер с повышенными ставками». Бывший глава Mi6 подчеркивает, что российский президент может совершить серьезную ошибку, если произойдет неверный розыгрыш карт.
По мнению Кафлина, Россия, выдвигая требования, которые невозможно удовлетворить, загонит себя в угол, если Запад найдет в себе решимость. В этом случае у Путина не останется иного выхода, кроме вторжения на Украину.
Информация о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. После этого Запад и РФ начали обсуждение вопроса европейской безопасности.
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