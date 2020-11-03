В Британии объяснили повышения уровня угрозы теракта
Министр внутренних дел Великобритании Прийти Пател объяснила повышение уровня террористической угрозы с «существенного» до «серьезного».
Глава МВД страны написала в своем Twitter, «это предупредительная мера, не основанная на какой-либо конкретной угрозе». Между тем, Пател призвала общественность сохранять бдительность и сообщать о любой подозрительной деятельности в полицию.
Вечером 2 ноября в нескольких районах австрийской столицы произошли вооружённые нападения. Правительство Австрии назвало атаку терактом и объявило в стране трёхдневный траур.
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