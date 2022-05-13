В Британии назвали визиты Лаврова в Оман и Алжир большим успехом для России

Издание отмечает, что на встречах с главой МИД президент Алжира Абдельмаджид Теббун и султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид подтвердили настрой на продолжение координации в формате ОПЕК+, из-за чего Западу не удастся заменить российские энергоносители.

Газета подчеркивает, что РФ восстанавливает влияние в арабском регионе. При этом политика Москвы на Ближнем Востоке отличается от действий США и Европы, выстраивающих отношения с арабскими странами в колониальной манере. Как пишет Rai Al Youm, российская дипломатия «исторически поддерживала арабов и пыталась решить их проблемы».

Сергей Лавров посетил Алжир во вторник, 10 мая, напоминает Ura.ru. Министр встретился с президентом страны. Днем позже глава российского МИД прибыл в Оман, отмечает RT.

