В Британии назвали визиты Лаврова в Оман и Алжир большим успехом для России
Визиты министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Алжир и Оман стали большим успехом для России. Об этом пишет британская газета Rai Al Youm.
Издание отмечает, что на встречах с главой МИД президент Алжира Абдельмаджид Теббун и султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид подтвердили настрой на продолжение координации в формате ОПЕК+, из-за чего Западу не удастся заменить российские энергоносители.
Газета подчеркивает, что РФ восстанавливает влияние в арабском регионе. При этом политика Москвы на Ближнем Востоке отличается от действий США и Европы, выстраивающих отношения с арабскими странами в колониальной манере. Как пишет Rai Al Youm, российская дипломатия «исторически поддерживала арабов и пыталась решить их проблемы».
Сергей Лавров посетил Алжир во вторник, 10 мая, напоминает Ura.ru. Министр встретился с президентом страны. Днем позже глава российского МИД прибыл в Оман, отмечает RT.
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