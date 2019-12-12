В Британии начались внеочередные выборы в парламент

В Великобритании начались внеочередные парламентские выборы, которые решат будущее Brexit. Как пишет РИА Новости, участки для голосования, которые находятся преимущественно в школах, будут открыты до 22:00 по местному времени.

После оглашения первых окончательных результатов выборов, лидер победившей партии официально объявит о том, что направляется к королеве Елизавете II за разрешением сформировать правительство. После он расскажет о планах работы его партии на будущие пять лет, подчёркивает Газета.ру.