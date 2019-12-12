В Британии начались внеочередные выборы в парламент
В Великобритании начались внеочередные парламентские выборы, которые решат будущее Brexit. Как пишет РИА Новости, участки для голосования, которые находятся преимущественно в школах, будут открыты до 22:00 по местному времени.
После оглашения первых окончательных результатов выборов, лидер победившей партии официально объявит о том, что направляется к королеве Елизавете II за разрешением сформировать правительство. После он расскажет о планах работы его партии на будущие пять лет, подчёркивает Газета.ру.
Между тем, согласно опросу, проведенному компанией YouGov, шансы правящей Консервативной партии остаться у власти оцениваются как наиболее высокие. За тори во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном были готовы отдать голоса почти 43% опрошенных, пишет RT.
Кстати, ранее Джонсон пообещал, что если его партия выиграет выборы, то очередные дебаты и голосование по соглашению с ЕС будут проведены до Рождества.
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