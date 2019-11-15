Джонсон: Нет никаких доказательств российского вмешательства в британскую политику
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что нет никаких доказательств российского вмешательства в британскую политику. Об этом сообщает The Independent.
Как пишет издание, Джонсон прокомментировал вопрос о вмешательстве России в британскую политику в эфире BBC. "Для этого нет никаких доказательств, и я думаю, что мы должны быть очень осторожными, прежде чем просто обвинять кого-то только из-за их национальности", - приводится в материале цитата политика.
Премьер также отметил, что не знает, сколько российских граждан пожертвует Консервативной партии большие суммы денег, но настаивал на том, чтобы любые такие подарки были должным образом проверены и опубликованы. Отвечая на вопрос, сколько крупных «российских доноров» в партии, Джонсон ответил, что не владеет этой информацией. «Все пожертвования в пользу консервативной партии должным образом проверяются и публикуются. Это все в свободном доступе», - добавил он.
Напомним, на Джонсона оказывается сильное давление из-за его отказа разрешить публикацию парламентского доклада по выборам. По неподтвержденным данным, в документе содержатся сведения о девяти богатых российских олигархах, предоставляющих финансовую поддержку консервативной партии.
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