В БРИКС официально пригласили шесть государств

Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты официально пригласили в БРИКС. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоза на саммите объединения в Йоханнесбурге.

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Как отметил политик, государства станут полноформатными членами организации.

«Их членство начнется 1 января 2024 года», — сообщил Рамафоза.

Ранее лидеры стран БРИКС по итогам саммита приняли декларацию с оценками различных вопросов со стороны объединения, также в документе содержатся «общие ценности и интересы», лежащие в основе сотрудничества государств, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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