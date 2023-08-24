В БРИКС официально пригласили шесть государств
Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты официально пригласили в БРИКС. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоза на саммите объединения в Йоханнесбурге.
Как отметил политик, государства станут полноформатными членами организации.
«Их членство начнется 1 января 2024 года», — сообщил Рамафоза.
Ранее лидеры стран БРИКС по итогам саммита приняли декларацию с оценками различных вопросов со стороны объединения, также в документе содержатся «общие ценности и интересы», лежащие в основе сотрудничества государств, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru