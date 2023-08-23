Страны БРИКС одобрили расширение сообщества

Страны БРИКС пришли к согласию по вопросу о расширении объединения, заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор.

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По ее словам, страны-участницы объединения приняли документ, в котором изложены принципы расширения сообщества.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны БРИКС выступают за формирование многополярного миропорядка.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что БРИКС не ставит перед собой цель подменить действующие многосторонние механизмы и стать новым «коллективным гегемоном», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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