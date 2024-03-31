Нетаньяху проведут операцию по удалению грыжи
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенесет операцию по удалению грыжи, сообщается на сайте правительства страны.
У Нетаньяху обнаружили грыжу после планового осмотра в субботу, 30 марта. Операция назначена на вечер 31 марта, заявили в канцелярии премьера.
На время хирургического вмешательства и восстановления после операции обязанности главы правительства будет исполнять министр юстиции Ярив Леви.
В июле прошлого года Нетаньяху установили прибор для мониторинга аритмии, чтобы исключить нарушения сердечного ритма. Кроме того, врачи диагностировали у политика проблемы со спиной, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru