В Болгарии заявили, что Россия «с удовольствием отдаст Донбасс» Киеву

Российские власти не знают, что делать с Донбассом, поэтому легко от него откажется, заявил в интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону болгарский журналист, участник расследовательского проекта Bellingcat (в России включен в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента).

«Россия с удовольствием отдаст Донбасс, потому что не знает, как его интегрировать и как финансировать эту интеграцию», - заявил он.

В то же время с Крымом ситуация гораздо сложнее, уверен Грозев: с его точки зрения, для сдачи Крыма «должно быть принуждение». Он высказал предположение, что Киеву удастся договориться с Москвой по Крыму после смены власти в России. «Речь идет о периоде пять лет и дальше», - предположил Грозев.

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В Кремле неоднократно подчеркивали, что вопрос с Крымом окончательно закрыт. Кроме того, в России приняты поправки к Конституции, запрещающие призывы к отчуждению территорий и такие действия.

Россия поддерживает жителей Донбасса предоставлением российского гражданства. Кроме того, 15 декабря Владимир Путин подписал указ о гуманитарной помощи республикам ЛНР и ДНР. В ноябре Россия также отменила квоты на экспорт и импорт товаров из самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымДонбассУкраина
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