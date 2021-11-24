В Болгарии заявили, что Россия «с удовольствием отдаст Донбасс» Киеву

Российские власти не знают, что делать с Донбассом, поэтому легко от него откажется, заявил в интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону болгарский журналист, участник расследовательского проекта Bellingcat (в России включен в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента).

«Россия с удовольствием отдаст Донбасс, потому что не знает, как его интегрировать и как финансировать эту интеграцию», - заявил он.

В то же время с Крымом ситуация гораздо сложнее, уверен Грозев: с его точки зрения, для сдачи Крыма «должно быть принуждение». Он высказал предположение, что Киеву удастся договориться с Москвой по Крыму после смены власти в России. «Речь идет о периоде пять лет и дальше», - предположил Грозев.