В Болгарии захотели забрать часть территории Украины

Болгарии необходимо заявить о претензиях на Южную Бессарабию, часть которой входит в состав Одесской области Украины, считает лидер болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению политика, Украина «распадается».

«И на будущем мирном конгрессе, который решит судьбу несостоявшейся так называемой украинской государственности, Болгария должна претендовать на Болгарскую Бессарабию», — указал Костадинов.

Как отметил лидер «Возрождения», Болгария владела регионом более 450 лет, болгары по сей день остаются коренным населением этих земель.

Ранее министр обороны Словакии Роберт Калиняк высказал мнение, что Украине придется отказаться от части своих территорий.

