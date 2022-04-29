В Болгарии социалисты выступили против поставок оружия на Украину
В Болгарии может разразиться политический кризис. Социалисты грозятся покинуть правящую коалицию, если правительство одобрит отправку военной помощи Киеву.
Об этом заявила в пятницу болгарский вице-премьер, представляющая Социалистическую партию Болгарии Корнелия Нинова, сообщает RT со ссылкой на местные СМИ.
«Болгарская Социалистическая партия покинет правящую коалицию, если правительство проголосует за военную помощь Украине», — подчеркнула вице-премьер.
Президент страны Румен Радев также выступил категорически против отправки военной помощи на Украину. По его словам, это бы означало вовлечение Болгарии в конфликт.
Ранее МИД России направил всем странам ноту по поводу поставок вооружений Украине.
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