При землетрясении в Венесуэле погибли по меньшей мере 32 человека

Также известно, что более 700 человек пострадали.

Ранее в Венесуэле произошло две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. В результате были повреждены сотни домов, часть зданий обрушилась, пишет Ura.ru. После землетрясения в Венесуэле ввели чрезвычайное положение.



