При землетрясении в Венесуэле погибли по меньшей мере 32 человека
25 июня 202608:22
Юлия Савченко
Как минимум 32 человека погибли после разрушительного землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщила уполномоченный президент республики Дельси Родригес.
Также известно, что более 700 человек пострадали.
Ранее в Венесуэле произошло две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. В результате были повреждены сотни домов, часть зданий обрушилась, пишет Ura.ru. После землетрясения в Венесуэле ввели чрезвычайное положение.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Постпред Гатилов: США пытаются запугать Россию и Китай в сфере контроля ядерного оружия
- При землетрясении в Венесуэле погибли по меньшей мере 32 человека
- Тысячи погибших и цунами: Венесуэла пережила мощное землетрясение
- Онкологический прорыв: Как Южная Корея лечит рак у пациентов из России
- СМИ: ЕС будет отбирать лояльных блогеров для освещения саммитов
- Над Россией уничтожили 269 украинских БПЛА
- В Венесуэле ввели чрезвычайное положение после разрушительного землетрясения
- На Кубани обломки БПЛА упали на нефтебазу
- В Ульяновской области вводятся лимиты на продажу топлива
- Согласие жильцов станет обязательным при размещении хостелов и квестов в домах