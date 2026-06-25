При землетрясении в Венесуэле погибли по меньшей мере 32 человека

Как минимум 32 человека погибли после разрушительного землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщила уполномоченный президент республики Дельси Родригес.

Тысячи погибших и цунами: Венесуэла пережила мощное землетрясение

Также известно, что более 700 человек пострадали.

Ранее в Венесуэле произошло две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. В результате были повреждены сотни домов, часть зданий обрушилась, пишет Ura.ru. После землетрясения в Венесуэле ввели чрезвычайное положение.


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ФОТО: AP / ТАСС
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