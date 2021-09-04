В Болгарии предсказали поражение Украины в первые 12 часов войны с Россией

Украина продержится не более 12 часов в случае конфликта с Россией, предполагают читатели болгарской газеты «Факти».

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Пользователи прокомментировали слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который ранее предупредил, что планы США по оказанию военной помощи Украине потенциально могут быть причиной непредсказуемых действий Киева в части силового урегулирования конфликта в Донбассе.

Читатели болгарского издания отметили, что на Россию «не может оказывать давление государство, которое безоговорочно сдастся в течение 6-12 часов с начала вторжения». Кроме того, Украину назвали «временным государством», отметив, что из-за страны «не стоит беспокоиться».

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ФОТО: pixabay.com
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