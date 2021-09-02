В Кремле оценили приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам

Россия недовольна приближением военной инфраструктуры НАТО к границам страны, российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил об этом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент России неоднократно излагал нашу весьма четкую, понятную и последовательную позицию относительно продолжения приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам. Это то, что нам совсем не нравится», — подчеркнул Песков, общаясь с журналистами на полях Восточного экономического форума.

По словам представителя Кремля, власти страны обратили внимание на планы по оказанию Украине военной помощи со стороны США, что обсуждалось в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Как отметил Песков, потенциально американская военная помощь «может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны» в части попыток силового урегулирования конфликта на Донбассе, сообщает Ura.ru.

Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить для помощи Украине до 60 млн долларов из средств Пентагона, напоминает RT. Средства направят Киеву в виде оборонных изделий и услуг американского Минобороны, обучения и подготовки военнослужащих.

