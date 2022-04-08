В Болгарии допустили объявление посла РФ персоной нон грата

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков не исключил, что российский посол Элеонора Митрофанова может быть объявлена персоной нон грата, сообщает ТАСС.

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По его словам, София уже сделала ей несколько замечаний и выслала 10 дипломатов российского посольства, а также вызвала для консультаций болгарского посла в Москве.

«Следующий шаг - объявление Митрофановой персоной нон грата... это будет означать разрыв отношений», - подчеркнул Петков.

Болгарский премьер добавил, что «более целесообразно сделать такой шаг согласованно», однако ни одна из стран Евросоюза ещё «ничего подобного не делала».

Ранее правительство Литвы объявило о понижении уровня дипломатического представительства между Литвой и Россией и предписало российскому послу покинуть страну, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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