В Болгарии допустили объявление посла РФ персоной нон грата

По его словам, София уже сделала ей несколько замечаний и выслала 10 дипломатов российского посольства, а также вызвала для консультаций болгарского посла в Москве.

«Следующий шаг - объявление Митрофановой персоной нон грата... это будет означать разрыв отношений», - подчеркнул Петков.

Болгарский премьер добавил, что «более целесообразно сделать такой шаг согласованно», однако ни одна из стран Евросоюза ещё «ничего подобного не делала».

Ранее правительство Литвы объявило о понижении уровня дипломатического представительства между Литвой и Россией и предписало российскому послу покинуть страну, сообщает RT.

