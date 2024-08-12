Байден не исключил региональную войну на Ближнем Востоке

При этом глава государства признает, что ситуация может развиваться по-разному. «И я работаю буквально каждый божий день, и вся моя команда, над тем, чтобы это не переросло в региональную войну. Но это легко может произойти», — заявил глава Белого дома.

Ранее Байден заявил, что надеется на то, что деэскалация конфликта на Ближнем Востоке после гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании последует со стороны Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

