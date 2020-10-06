В Бишкеке назначен новый и.о. мэра
Исполняющим обязанности мэра Бишкека назначен Алмаз Бакетаев, занимавший должность вице-мэра города. Об этом сообщает Sputnik Киргизия.
Соответствующее решение принято Координационным советом.
Как пишет агентство, ранее участники акции назвали новым главой города кандидата в депутаты парламента от проигравшей партии "Республика" Жоошбека Коеналиева.
Во вторник о своей отставке заявили губернаторы нескольких областей Киргизии и ряд других чиновников. Также о досрочном сложении полномочий заявил мэр Бишкека Азиз Суракматов.
В воскресенье в республике прошли выборы в парламент. На 120 мандатов претендовали представители 16 политических партий.
По предварительным результатам, большинство голосов получили проправительственные партии "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан", а также "Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан". Остальные не смогли преодолеть барьер в 7% голосов. Проигравшие партии заявили о нарушениях, допущенных в ходе выборов. Их сторонники вышли на акции протеста в киргизской столице
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