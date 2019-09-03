В Берлине началась подготовка встречи в Нормандском формате

Советники глав России, Украины, Германии и Франции закончили переговоры, которые проходили в столице ФРГ, сообщает RT. Об этом рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Со стороны России на встрече присутствовал помощник президента РФ Владислав Сурков, со стороны Украины – министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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Как отмечает Газета.ру, помимо урегулирования конфликта в Донбассе стороны, скорее всего, поднимут тему транзита российского газа через территорию Украины, хотя официально этот вопрос в повестке дня не значится.

Сама встреча, скорее всего, состоится в сентябре, однако точная дата пока не называется. Ожидается, что в ходе переговоров могут впервые встретиться президент РФ Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский.

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