В Белоруссии заявили о новых группах «для провокаций» из России

Участникам встречи также сказали, что в Белоруссии находятся 170 боевиков, обученных снайперской и подрывной деятельности, пишет портал Tut.by. По мнению правоохранительных органов, особые риски связаны с массовыми мероприятиями.

Встреча прошла на следующий день после задержания под Минском 32 россиян и ещё одного на юге страны. Белорусские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы заявили, что задержанные – боевики российской частное военной компании «Вагнер», которые якобы приехали с целью дестабилизации обстановки в республике перед выборами президента.

Сегодня в Белоруссии возбудили уголовное дело о подготовке теракта.

