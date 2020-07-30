В Белоруссии заявили о новых группах «для провокаций» из России
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков на экстренной утренней встрече с кандидатами в президенты заявил, что под Псковом и Невелем формируются ещё несколько групп, которые якобы готовятся въехать в страну для организации провокаций. Об этом журналистам рассказал кандидат в президенты Андрей Дмитриев.
Участникам встречи также сказали, что в Белоруссии находятся 170 боевиков, обученных снайперской и подрывной деятельности, пишет портал Tut.by. По мнению правоохранительных органов, особые риски связаны с массовыми мероприятиями.
Встреча прошла на следующий день после задержания под Минском 32 россиян и ещё одного на юге страны. Белорусские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы заявили, что задержанные – боевики российской частное военной компании «Вагнер», которые якобы приехали с целью дестабилизации обстановки в республике перед выборами президента.
Сегодня в Белоруссии возбудили уголовное дело о подготовке теракта.
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