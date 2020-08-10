В Белоруссии заявили о готовящемся покушении на соперницу Лукашенко

В Белоруссии заявили о готовящемся покушении на соперницу Александра Лукашенко на президентских выборах Светлану Тихановскую. Об этом сообщает Sputnik.

Отмечается, что соответствующее заявление сделал глава КГБ Валерий Вакульчик. По его словам, эта информация поступила от объединенного штаба.

Глава КГБ также добавил, что в МВД перехватило сообщение о том, что стране нужна в это время "сакральная жертва". Вакульчик заявил, что в связи с этой информацией было выделено 120 сотрудников для организации охраны объединенного штаба.

Отметим, в Белоруссии проходят акции протеста после объявления ЦИК предварительных результатов президентских выборов. Согласно информации комиссии, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская — 10,09%.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец заявил РИА ФАН, что Александр Лукашенко и власти республики в целом не ожидали, что оппозиция сумеет организовать массовые уличные протесты по итогам выборов. Успех оппозиции эксперт связывает со сменой тактики противников Лукашенко.

