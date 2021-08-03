МИД Литвы заявил о наличии россиян среди нелегальных мигрантов в стране

По словам Адоменаса, Вильнюс начал переговоры с Москвой по вопросу возвращения россиян на родину. Он добавил, что две трети мигрантов в Литве являются выходцами из Ирака.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что для сдерживания мигрантов на границе с Белоруссией будет построена стена.

