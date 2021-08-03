МИД Литвы заявил о наличии россиян среди нелегальных мигрантов в стране
Замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас заявил, что среди нелегальных мигрантов из Белоруссии есть российские граждане. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы», пишет ТАСС.
По словам Адоменаса, Вильнюс начал переговоры с Москвой по вопросу возвращения россиян на родину. Он добавил, что две трети мигрантов в Литве являются выходцами из Ирака.
Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что для сдерживания мигрантов на границе с Белоруссией будет построена стена.
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