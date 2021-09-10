В Белоруссии выпустили около 1,5 млн доз вакцины «Спутник V»

Препараты производятся на предприятиях "Белмедпрепараты" в Минске и "Белвитунифарм" в Витебске. Промышленное производство в стране российской вакцины было налажено при помощи специалистов из РФ.

В четверг в Москве состоялась встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны, в частности, обсуждали итоги работы по формированию Союзного государства.