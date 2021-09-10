В Белоруссии выпустили около 1,5 млн доз вакцины «Спутник V»

Фармпроизводители Белоруссии выпустили около 1,5 млн доз российской вакцины «Спутник V», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

Главные темы переговоров Путина и Лукашенко

Препараты производятся на предприятиях "Белмедпрепараты" в Минске и "Белвитунифарм" в Витебске. Промышленное производство в стране российской вакцины было налажено при помощи специалистов из РФ.

В четверг в Москве состоялась встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны, в частности, обсуждали итоги работы по формированию Союзного государства.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
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