В Белоруссии выпустили около 1,5 млн доз вакцины «Спутник V»
Фармпроизводители Белоруссии выпустили около 1,5 млн доз российской вакцины «Спутник V», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.
Препараты производятся на предприятиях "Белмедпрепараты" в Минске и "Белвитунифарм" в Витебске. Промышленное производство в стране российской вакцины было налажено при помощи специалистов из РФ.
В четверг в Москве состоялась встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны, в частности, обсуждали итоги работы по формированию Союзного государства.
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