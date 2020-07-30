В Белоруссии возбудили дело о подготовке теракта после задержания россиян
Уголовное дело о подготовке теракта возбуждено в связи с задержанием группы граждан России в санатории под Минском, сообщил в четверг, 30 июля, Совет безопасности Белоруссии. Сегодня утром со слов секретаря Совбеза Андрея Равкова стало известно, что задержанные дают показания в рамках следственных действий.
Были задержаны 33 гражданина России, которых белорусские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы называют наёмниками из российской частной военной компании «Вагнер». Утверждалось, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране перед выборами президента.
По данным Совбеза Белоруссии, в стране могут находиться ещё до 200 «боевиков» из России.
В четверг в МИД Белоруссии пройдёт встреча по поводу задержания, передаёт РИА Новости со ссылкой на российского посла Дмитрия Мезенцева. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал задержание «чрезвычайным происшествием» и поручил запросить официальные объяснения у Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru