В Белоруссии сняли запрет на вывоз кислорода из страны
15 марта 202222:21
Власти Белоруссии сняли запрет на вывоз из страны медицинского и технического кислорода. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом, правительство признало утратившим силу постановление от 28 октября прошлого года, которое на полгода запрещало вывоз кислорода за пределы страны.
Решение было принято в прошлом году из-за роста числа заражений коронавирусом. В настоящее время в Белоруссии статистика заражений инфекцией стабильно снижается.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+36 678 / сут.
Умерли
362 тыс.+558 / сут.
Выздоровели
15,7 млн+118 тыс. / сут.
- В Белоруссии сняли запрет на вывоз кислорода из страны
- ЕС ввел четвертый пакет персональных санкций против РФ
- ЕС запретил экспорт черной икры в РФ
- Перейра ушел с поста главы департамента судейства РФС
- В «Яндексе» назвали слухами продажу сервисов «Новости» и «Дзен»
- В МВФ назвали конфликт на Украине серьезным ударом по мировой экономике
- Жанна Агалакова уволилась с Первого канала
- СМИ: «Яндекс» намерен продать «Новости» и «Дзен»
- ЕС запретил экспорт в Россию автомобилей дороже 50 тысяч долларов
- В МИД заявили, что выход из Совета Европы никак не отразится на россиянах
15 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru