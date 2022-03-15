В Белоруссии сняли запрет на вывоз кислорода из страны

Таким образом, правительство признало утратившим силу постановление от 28 октября прошлого года, которое на полгода запрещало вывоз кислорода за пределы страны.

Решение было принято в прошлом году из-за роста числа заражений коронавирусом. В настоящее время в Белоруссии статистика заражений инфекцией стабильно снижается.





