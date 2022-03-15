В Белоруссии сняли запрет на вывоз кислорода из страны

Власти Белоруссии сняли запрет на вывоз из страны медицинского и технического кислорода. Об этом сообщает РИА Новости.

Лукашенко заявил, что в 2021 году в Белоруссии пресекли 11 попыток терактов

Таким образом, правительство признало утратившим силу постановление от 28 октября прошлого года, которое на полгода запрещало вывоз кислорода за пределы страны.

Решение было принято в прошлом году из-за роста числа заражений коронавирусом. В настоящее время в Белоруссии статистика заражений инфекцией стабильно снижается.



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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:Белоруссия
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