Лукашенко заявил, что в 2021 году в Белоруссии пресекли 11 попыток терактов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что силами КГБ в 2021 году были раскрыты планы по совершению насильственных экстремистских действий в отношении судей, сотрудников силовых структур и членов их семей, представителей государственных СМИ и депутатов, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

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На встрече с руководящим и оперативным составом органов госбезопасности он отметил, что в прошлом году в республике было предотвращено 11 попыток терактов, которые финансировались с территории Польши, Литвы, Украины, США и Германии.

«Планировались диверсии с гибелью людей на объектах Оршанского и Минского железнодорожных узлов, на предприятиях «Гродно Азот», «Гомсельмаш», «Нафтан», БМЗ», - уточнил президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил, что Вооружённые силы Украины готовились атаковать Белоруссию, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ТерактыСиловикиАлександр ЛукашенкоБелоруссия
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