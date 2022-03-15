Лукашенко заявил, что в 2021 году в Белоруссии пресекли 11 попыток терактов

На встрече с руководящим и оперативным составом органов госбезопасности он отметил, что в прошлом году в республике было предотвращено 11 попыток терактов, которые финансировались с территории Польши, Литвы, Украины, США и Германии.

«Планировались диверсии с гибелью людей на объектах Оршанского и Минского железнодорожных узлов, на предприятиях «Гродно Азот», «Гомсельмаш», «Нафтан», БМЗ», - уточнил президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил, что Вооружённые силы Украины готовились атаковать Белоруссию, сообщает RT.

