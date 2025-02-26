В Белоруссии ратифицировали договор с РФ о гарантиях безопасности
Нижняя палата белорусского парламента приняла законопроект о ратификации договора с Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Об этом пишет РИА Новости.
Депутаты приняли соответствующее решение на заседании в среду. Далее документ должна одобрить верхняя палата парламента, затем его подпишет президент Белоруссии.
Договор между республикой и Россией о гарантиях безопасности был подписан в декабре 2024 года в Минске. Документ направлен на укрепление безопасности сторон в общем оборонном пространстве, а также закрепление гарантий по осуществлению мер при посягательстве на безопасность любой из стран и Союзного государства.
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