В Белоруссии предложили ограничить законодательную власть президента

Конституционная комиссия Белоруссии предложила ограничить законодательную функцию президента, лишив его возможности издавать декреты, имеющие силу закона. Об этом сообщил председатель Конституционного суда Петр Миклашевич в ходе заседания комиссии.

Он отметил, что данная мера необходима с точки зрения более полной реализации законодательной функции парламентом.

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Также предлагается лишить главу государства возможности издавать по своей инициативе временных декретов в особых ситуациях.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о проведении референдума по новой конституции в 2022 году. Проект закона должен быть подготовлен к концу 2021 года. Лукашенко подписал указ о создании конституционной комиссии 16 марта.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:КонституцияЛукашенкоБелоруссия
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