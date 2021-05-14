В Белоруссии предложили ограничить законодательную власть президента

Также предлагается лишить главу государства возможности издавать по своей инициативе временных декретов в особых ситуациях.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о проведении референдума по новой конституции в 2022 году. Проект закона должен быть подготовлен к концу 2021 года. Лукашенко подписал указ о создании конституционной комиссии 16 марта.

