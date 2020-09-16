В Белоруссии открыто более 40 дел за угрозы насилия в адрес милиционеров
Более 40 уголовных дел возбуждено в Белоруссии по фактам угрозы насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает агентство БелТа со ссылкой на руководителя главного управления собственной безопасности МВД республики Андрея Паршина.
Он уточнил, что 21 человек проходит в качестве подозреваемых с перспективой привлечения к уголовной ответственности с реальными сроками лишения свободы, отмечает RT. Ещё 36 человек уже привлечены к административной ответственности.
Паршин также сообщил, что личные данные около 300 сотрудников милиции оказались в интернете за период с 9 августа, когда состоялись выборы президента Белоруссии. По словам руководителя главка, свыше 250 сотрудников и членов их семей подверглись деструктивному давлению, пишут «Известия».
В ходе разгона несанкционированных акций протеста в Минск и других городах были отмечены многочисленные факты чрезмерного применения силы со стороны белорусского ОМОНа и других правоохранителей. Свидетели сообщают об избиении и пытках задержанных. Однако до сих пор по этим фактам не возбуждено ни одного уголовного дела.
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