В Белоруссии опубликованы условия наказания за пользование экстремистскими Telegram-каналами
Наказывать белорусов за пользование экстремисткими Telegram-каналами в республике имеет право КГБ или МВД. Ведомства решают вопрос о признании группы граждан экстремистскими формированиями, при этом предусмотрена уголовная ответственность, напоминает Sputnik Беларусь.
«Данный порядок отличается от признания информационной продукции экстремистскими материалами», — сказали в ведомстве.
Участников экстремистских формирований привлекут к уголовной ответственности в зависимости от роли каждого в организации и его действий на основании собранных доказательств, заявили в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Белоруссии. Отмечается, что членами экстремистской группы могут считаться и подписчики Telegram-каналов.
До 7 лет лишения свободы грозит создателям и участникам экстремистских объединений, пишет Газета.ru.
По словам начальника отдела ГУБОПиК Вячеслава Орловского, пользователям запрещенных каналов, которые читают их из любопытства, следует отписаться, «и вопросов к ним не возникнет».
Ранее белорусские следователи возбудили новое уголовное дело в отношении оппозиционеров Светланы Тихановской и Павла Латушко, речь идёт о статье о «самовольном присвоении звания либо власти должностного лица»
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