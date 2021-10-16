В Белоруссии опубликованы условия наказания за пользование экстремистскими Telegram-каналами

«Данный порядок отличается от признания информационной продукции экстремистскими материалами», — сказали в ведомстве.

Участников экстремистских формирований привлекут к уголовной ответственности в зависимости от роли каждого в организации и его действий на основании собранных доказательств, заявили в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Белоруссии. Отмечается, что членами экстремистской группы могут считаться и подписчики Telegram-каналов.

До 7 лет лишения свободы грозит создателям и участникам экстремистских объединений, пишет Газета.ru.

По словам начальника отдела ГУБОПиК Вячеслава Орловского, пользователям запрещенных каналов, которые читают их из любопытства, следует отписаться, «и вопросов к ним не возникнет».

Ранее белорусские следователи возбудили новое уголовное дело в отношении оппозиционеров Светланы Тихановской и Павла Латушко, речь идёт о статье о «самовольном присвоении звания либо власти должностного лица»

