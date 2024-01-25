В Белоруссии обвинили 20 человек в заговоре с целью захвата власти
Следственный комитет Белоруссии начал процесс специального производства против двадцати так называемых аналитиков экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, причастных к заговору с целью захвата власти. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как отметили в СК, фигуранты присоединились к планам по захвату власти неконституционным путем и вошли в экстремистские формирования для «обеспечения эффективности преступной деятельности».
«Указанные лица принимали активное участие в выработке и реализации концепции деструктивной деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности ... а также способствовали возбуждению социальной вражды и розни в обществе», — подчеркнули в ведомстве.
Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в приграничных странах готовят отряды для провокаций против Минска, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru