В Белоруссии заявили, что знаю, кто планирует захват власти в стране
Комитет государственной безопасности Белоруссии знает иностранцев, которые ведут подготовку боевиков для захвата власти в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя начальника Следственного управления КГБ Константина Бычека.
По его словам, эти люди проводят работу в Польше, Украине и странах Балтии. Отмечается, что их личности известны.
Бычек указал, что у Минска также есть информация о фондах, которые финансируют подготовку к захвату власти.
Как стало известно ранее, попытки сменить власть в Белоруcсии с привлечением подготовленных за границей боевиков будут иметь плачевные последствия для исполнителей и организаторов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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