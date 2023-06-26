В Белоруссии заявили, что знаю, кто планирует захват власти в стране

По его словам, эти люди проводят работу в Польше, Украине и странах Балтии. Отмечается, что их личности известны.

Бычек указал, что у Минска также есть информация о фондах, которые финансируют подготовку к захвату власти.

Как стало известно ранее, попытки сменить власть в Белоруcсии с привлечением подготовленных за границей боевиков будут иметь плачевные последствия для исполнителей и организаторов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

