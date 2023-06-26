В Белоруссии заявили, что знаю, кто планирует захват власти в стране

Комитет государственной безопасности Белоруссии знает иностранцев, которые ведут подготовку боевиков для захвата власти в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя начальника Следственного управления КГБ Константина Бычека.

В Кремле нет данных о подготовке в Польше свержения Лукашенко в Белоруссии

По его словам, эти люди проводят работу в Польше, Украине и странах Балтии. Отмечается, что их личности известны.

Бычек указал, что у Минска также есть информация о фондах, которые финансируют подготовку к захвату власти.

Как стало известно ранее, попытки сменить власть в Белоруcсии с привлечением подготовленных за границей боевиков будут иметь плачевные последствия для исполнителей и организаторов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Виктор Толочко / РИА Новости
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