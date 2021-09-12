В Белоруссии назвали переговоры Путина и Лукашенко прорывом
Встречу российского лидера Владимира Путина президента Белоруссии Александра Лукашенко его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт охарактеризовала как максимально результативную, передает ТАСС.
«Конечно, было у всех понимание, что эта встреча будет, президент назвал это прорывом, действительно максимально результативной», — заявила Эйсмонт в эфире телеканала «Россия-1» в воскресенье, 12 сентября.
Переговоры лидеров России и Белоруссии состоялись 9 сентября. Владимир Путин и Александр Лукашенко заявили о согласовании всех 28 программ по Союзному государству. Президенты договорились об интеграции валютных систем, единой макроэкономической политике, принципах взимания косвенных налогов и даже борьбе с терроризмом. Кроме того, Путин не исключил вероятность создания единого Союзного парламента.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+37 445 / сут.
Умерли
193 тыс.+1 584 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+32 385 / сут.
- В Белоруссии назвали переговоры Путина и Лукашенко прорывом
- На учениях «Запад-2021» впервые провели массовое ночное десантирование
- В Испании умерла певица Мария Мендиола
- В США рассказали о плане действий против «Северного потока - 2»
- Володин отреагировал на заявление Зеленского о полномасштабной войне с Россией
- В России за сутки выявили 18 554 новых случая коронавируса
- Панацеи нет. Врачи не надеются на исчезновение коронавируса
- В Китае выявили новый эпицентр распространения коронавируса
- ФБР опубликовало первый рассекреченный Байденом документ по терактам 11 сентября
- Xiaomi: жалоб на блокировку смартфонов в Крыму не поступало
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru