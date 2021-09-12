В Белоруссии назвали переговоры Путина и Лукашенко прорывом

«Конечно, было у всех понимание, что эта встреча будет, президент назвал это прорывом, действительно максимально результативной», — заявила Эйсмонт в эфире телеканала «Россия-1» в воскресенье, 12 сентября.

Переговоры лидеров России и Белоруссии состоялись 9 сентября. Владимир Путин и Александр Лукашенко заявили о согласовании всех 28 программ по Союзному государству. Президенты договорились об интеграции валютных систем, единой макроэкономической политике, принципах взимания косвенных налогов и даже борьбе с терроризмом. Кроме того, Путин не исключил вероятность создания единого Союзного парламента.

