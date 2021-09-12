В Белоруссии назвали переговоры Путина и Лукашенко прорывом

Встречу российского лидера Владимира Путина президента Белоруссии Александра Лукашенко его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт охарактеризовала как максимально результативную, передает ТАСС.

Главные темы переговоров Путина и Лукашенко

«Конечно, было у всех понимание, что эта встреча будет, президент назвал это прорывом, действительно максимально результативной», — заявила Эйсмонт в эфире телеканала «Россия-1» в воскресенье, 12 сентября.

Переговоры лидеров России и Белоруссии состоялись 9 сентября. Владимир Путин и Александр Лукашенко заявили о согласовании всех 28 программ по Союзному государству. Президенты договорились об интеграции валютных систем, единой макроэкономической политике, принципах взимания косвенных налогов и даже борьбе с терроризмом. Кроме того, Путин не исключил вероятность создания единого Союзного парламента.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ВстречаАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинПереговоры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры