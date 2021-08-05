В Белоруссии Ходорковского обвинили в попытке организации госпереворота в стране

Бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского обвинили в попытке организации госпереворота в Белоруссии. Об этом в документальном сериале «Беларусь против цветной революции» заявил председатель КГБ страны Иван Тертель . При этом, главную роль в организации протестов он отвел США. Таким образом, по его мнению, в Вашингтоне пытаются реализовать свои геополитические интересы, отмечает Ura.ru.

Также глава КГБ подчеркнул, что медийные лица госпереворота в Белоруссии являются лишь куклами, за которыми стоят действующие или отставные разведчики зарубежных стран. В их числе он назвал экс-министра иностранных дел Словакии Павола Демеша, бывшего помощника госсекретаря США Дэвида Кремера, а также советника президента США Майкла Карпентера.

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Между тем, в апреле комитет госбезопасности Белоруссии запросил у компетентных органов США правовую поддержку в расследовании дела о подготовке госпереворота в стране. Об этом сообщил официальный представитель белорусского КГБ Андрей Ярош, передает БЕЛТА.

Минск просит помощи Вашингтона в установлении местонахождения фигурантов, проведении их допросов и выполнении прочих действий, направленных на изучение всех обстоятельств дела, передает RT.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его семью.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Михаил ХодорковскийГоспереворотБелоруссия
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