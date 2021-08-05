В Белоруссии Ходорковского обвинили в попытке организации госпереворота в стране

Бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского обвинили в попытке организации госпереворота в Белоруссии. Об этом в документальном сериале «Беларусь против цветной революции» заявил председатель КГБ страны Иван Тертель . При этом, главную роль в организации протестов он отвел США. Таким образом, по его мнению, в Вашингтоне пытаются реализовать свои геополитические интересы, отмечает Ura.ru.

Также глава КГБ подчеркнул, что медийные лица госпереворота в Белоруссии являются лишь куклами, за которыми стоят действующие или отставные разведчики зарубежных стран. В их числе он назвал экс-министра иностранных дел Словакии Павола Демеша, бывшего помощника госсекретаря США Дэвида Кремера, а также советника президента США Майкла Карпентера.