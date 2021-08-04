Протасевич заявил о непричастности Тихановской к попытке переворота в Белоруссии
Экс-кандидат в президенты Белоруссии, оппозиционер Светлана Тихановская и ее сторонники не участвовали в попытке государственного переворота после выборов главы республики. Об этом заявил бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистскимTelegram-канала NEXTA Роман Протасевич.
Слова журналиста приводит Sputnik Беларусь. Как отметил Протасевич, он никогда не утверждал, что Тихановская и соратники планировали насильственные действия на территории республики. Однако экс-кандидат в президенты знала о подготовке такого сценария, но «услышав о таком предложении, испугалась».
При этом Протасевич не уточнил, кто именно был причастен к организации насильственного госпереворота, в котором белорусские власти обвиняют оппозицию.
Напомним, в мае Протасевича задержали в Минске после экстренной посадки летевшего из Афин в Вильнюс самолета авиакомпании Ryanair. Воздушное судно вынуждено было приземлиться из-за сообщения о бомбе на борту, напоминает ОТР. Однако взрывного устройства обнаружено не было, а после посадки белорусские силовики задержали Протасевича и его спутницу россиянку Софию Сапегу.
Журналиста обвинили в нарушении порядка организации массовых мероприятий после выборов президента Белоруссии в августе прошлого года. Позже Протасевич согласился сотрудничать со следствием, его и Сапегу перевели под домашний арест.
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