В Белоруссии анонсировали всенародное собрание

Всебелорусское народное собрание, по предварительным данным, может быть организовано уже в начале будущего года. Об этом сообщил глава правительства республики Роман Головченко. Он уточнил, что мероприятие состоится в январе или феврале, передает государственное агентство БЕЛТА.

Сроки и формат собрания могут быть изменены в зависимости от ситуации с коронавирусом. Головченко пояснил, что повестку предполагается сформировать в виде двух больших блоков: социально-экономическое развитие страны и общественно-политическое устройство.

Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по подготовке всенародного собрания обвинил участников протестов в том, что они «пересекли красную черту», отмечает RT. Он также утверждал, что протесты несут в себе «террористическую угрозу».

