В Белоруссии анонсировали визит Путина в Минск

Отмечается, что главы государств планируют подробно обсудить ход реализации принятых союзных программ и в первую очередь вопросы торгово-экономического взаимодействия и совместные кооперационные проекты «с акцентом на импортозамещение».

Важной темой в переговорной повестке станет сотрудничество в энергетической сфере дня. Кроме того, Лукашенко и Путин уделят особое внимание вопросам безопасности и обменяются мнениями о ситуации в мире и регионе, пишет RT.

«Программа переговоров ожидается насыщенная. Они стартуют с разговора в широком составе. Участие в нем примут главы государств, а также члены правительств двух стран, руководители министерств и ведомств. В таком формате стороны подробно обсудят весь спектр наиболее актуальных вопросов белорусско-российской интеграции. Далее президенты продолжат переговоры в формате один на один, после чего, как ожидается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Минск посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу, напоминает «Свободная пресса». Глава военного ведомства встретился с белорусским коллегой Виктором Хрениным, а также провел переговоры с Лукашенко.

