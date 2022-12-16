В Белоруссии анонсировали визит Путина в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 декабря проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, который прибудет в Минск с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Отмечается, что главы государств планируют подробно обсудить ход реализации принятых союзных программ и в первую очередь вопросы торгово-экономического взаимодействия и совместные кооперационные проекты «с акцентом на импортозамещение».
Важной темой в переговорной повестке станет сотрудничество в энергетической сфере дня. Кроме того, Лукашенко и Путин уделят особое внимание вопросам безопасности и обменяются мнениями о ситуации в мире и регионе, пишет RT.
«Программа переговоров ожидается насыщенная. Они стартуют с разговора в широком составе. Участие в нем примут главы государств, а также члены правительств двух стран, руководители министерств и ведомств. В таком формате стороны подробно обсудят весь спектр наиболее актуальных вопросов белорусско-российской интеграции. Далее президенты продолжат переговоры в формате один на один, после чего, как ожидается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов», — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее Минск посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу, напоминает «Свободная пресса». Глава военного ведомства встретился с белорусским коллегой Виктором Хрениным, а также провел переговоры с Лукашенко.
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