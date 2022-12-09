Лукашенко заявил, что не обсуждал с Путиным Херсон, Донецк или Луганск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным конкретные территории - Херсон, Донецк и Луганск.
Он отметил, что на встречах с российским лидером речь всегда шла преимущественно о необходимости вести переговоры для прекращения конфликта на Украине. При этом Лукашенко подчеркнул, что, если Зеленский сейчас будет требовать от России уйти с освобожденных территорий, это значит, что переговоров не будет.
Ранее Владимир Путин заявил, что воссоединение Донбасса с Россией должно было произойти раньше, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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