Он отметил, что на встречах с российским лидером речь всегда шла преимущественно о необходимости вести переговоры для прекращения конфликта на Украине. При этом Лукашенко подчеркнул, что, если Зеленский сейчас будет требовать от России уйти с освобожденных территорий, это значит, что переговоров не будет.

Ранее Владимир Путин заявил, что воссоединение Донбасса с Россией должно было произойти раньше, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

