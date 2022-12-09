Лукашенко заявил, что не обсуждал с Путиным Херсон, Донецк или Луганск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным конкретные территории - Херсон, Донецк и Луганск.

Лукашенко заявил, что Запад хотел начать войну в Донбассе ещё в 2020 году

Он отметил, что на встречах с российским лидером речь всегда шла преимущественно о необходимости вести переговоры для прекращения конфликта на Украине. При этом Лукашенко подчеркнул, что, если Зеленский сейчас будет требовать от России уйти с освобожденных территорий, это значит, что переговоров не будет.

Ранее Владимир Путин заявил, что воссоединение Донбасса с Россией должно было произойти раньше, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:БелоруссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры