В Белом доме заявили об обеспокоенности визитом Орбана в Москву

Руководство США выражает беспокойство по поводу визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, считая, что такой шаг противоречит усилиям по решению конфликта на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что визит Орбана в Россию произошел перед предстоящим саммитом НАТО в Вашингтоне, который нацелен на подчеркивание единства стран западного альянса.