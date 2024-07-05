В Белом доме заявили об обеспокоенности визитом Орбана в Москву
Руководство США выражает беспокойство по поводу визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, считая, что такой шаг противоречит усилиям по решению конфликта на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она отметила, что визит Орбана в Россию произошел перед предстоящим саммитом НАТО в Вашингтоне, который нацелен на подчеркивание единства стран западного альянса.
5 июля стало известно о прибытии Орбана в Москву. Премьер-министр Венгрии заявил, что этот визит является частью его мирной миссии.
2 июля венгерский премьер посетил Украину, где призвал президента Владимира Зеленского рассмотреть возможность прекращения огня, что, по его мнению, могло бы способствовать началу переговоров с Россией. Однако предложение Киев отклонил, передает «Радиоточка НСН».
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