В Белом доме заявили о «значительных последствиях» для РФ при эскалации

По словам Псаки, каждый шаг в сторону эскалации будет иметь ответные меры Запада.

Псаки отметила, что США рассчитывают повлиять на власти России и остановить конфликт. Между тем, она не решилась давать прогноз, когда это произойдет.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

