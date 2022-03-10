Лавров заявил, что не верит в возможность ядерной войны

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не верит в начало ядерной войны. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции после переговоров со своими коллегами из Украины и Турции.

Министр подчеркнул, что и «не хочет верить» в такой исход. По словам Лаврова, тему ядерной войны во время конфликта на территории Украины поднимают исключительно западные политики.

«Ядерную тему в контексте событий, которые на Украине в последние годы разворачиваются и обострились буквально в последние месяцы и недели, в этот дискурс вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего натовцы», - передает слова российского министра ТАСС.

Лавров напомнил, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о том, что конфликт между НАТО и Россией «не исключен», и осудил слова своей коллеги. Он также не поддержал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

«Как такое в голову может прийти? Напомню, что господин Столтенберг, который, по-моему, как-то слишком самостоятельно, не согласовывая свои заявления со всеми членами НАТО, как положено, заявлял, что, если НАТО захочет, ядерное оружие будет размещено на территории восточноевропейских членов альянса», - заявил Лавров.

Ранее политолог Алексей Чадаев отметил, что переговоры глав МИД России и Украины в Анталье могут привести к началу диалога между главами обоих государств.

