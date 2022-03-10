Лавров заявил, что не верит в возможность ядерной войны
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не верит в начало ядерной войны. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции после переговоров со своими коллегами из Украины и Турции.
Министр подчеркнул, что и «не хочет верить» в такой исход. По словам Лаврова, тему ядерной войны во время конфликта на территории Украины поднимают исключительно западные политики.
«Ядерную тему в контексте событий, которые на Украине в последние годы разворачиваются и обострились буквально в последние месяцы и недели, в этот дискурс вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего натовцы», - передает слова российского министра ТАСС.
Лавров напомнил, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о том, что конфликт между НАТО и Россией «не исключен», и осудил слова своей коллеги. Он также не поддержал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.
«Как такое в голову может прийти? Напомню, что господин Столтенберг, который, по-моему, как-то слишком самостоятельно, не согласовывая свои заявления со всеми членами НАТО, как положено, заявлял, что, если НАТО захочет, ядерное оружие будет размещено на территории восточноевропейских членов альянса», - заявил Лавров.
Ранее политолог Алексей Чадаев отметил, что переговоры глав МИД России и Украины в Анталье могут привести к началу диалога между главами обоих государств.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,2 млн+51 231 / сут.
Умерли
359 тыс.+665 / сут.
Выздоровели
15,0 млн+149 тыс. / сут.
- В Госдуму внесли проект о повышении планки цены авто для «налога на роскошь»
- Рогозин заявил, что МКС развалится до 2030 года
- Зеленский подписал закон об изъятии российской собственности
- МИД: Абхазия установила дипломатические отношения с ЛНР
- Собянин: Москва выделит 500 млн рублей на новые сети быстрого питания
- Правительство запретило вывоз более 200 товаров в недружественные страны
- Синоптик рассказал о приходе настоящей весны в Москву
- Аэропорт «Шереметьево» временно закроет терминал D
- Экс-глава МВД Украины Аваков опроверг сообщения о своей гибели
- Президентом Венгрии впервые избрали женщину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru