В Белом доме заявили о разочаровании Трампа лидерами России и Украины

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сообщила, что президент США Дональд Трамп разочарован позициями лидеров Украины и России по вопросу урегулирования конфликта.

По словам Ливитт, Трамп настаивает на завершении конфликта, отметив, что жертвы продолжают падать с обеих сторон. Пресс-секретарь добавила, что американская команда продолжает работать с обеими сторонами, чтобы добиться мира.

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24 марта российская и американская делегации провели интенсивные двусторонние консультации в Эр-Рияде, обсудив возобновление Черноморской зерновой инициативы и другие аспекты прекращения огня.

В переговорах приняли участие высокопоставленные представители: с российской стороны — Григорий Карасин и Сергей Беседа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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