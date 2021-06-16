Байден предложил Путину защитить 16 секторов инфраструктуры от кибератак

Президент США Джо Байден передал российскому коллеге Владимиру Путину список из шестнадцати входящих в критическую инфраструктуру организаций, которые не должны подвергаться каким-либо атакам.

«Мы провели достаточно много времени в обсуждении киберпространства и кибербезопасности. Я говорил о том, что часть критически важной инфраструктуры должна быть за пределами атак, каких бы то ни было, в том числе кибератак», — заявил Байден на пресс-конференции по итогам саммита РФ-США в Женеве.

По словам американского лидера, среди организаций указаны ведомства и предприятия из различных отраслей от водоснабжения до энергетики.

Ранее Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-американского саммита заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности.

