Байден предложил Путину защитить 16 секторов инфраструктуры от кибератак
Президент США Джо Байден передал российскому коллеге Владимиру Путину список из шестнадцати входящих в критическую инфраструктуру организаций, которые не должны подвергаться каким-либо атакам.
«Мы провели достаточно много времени в обсуждении киберпространства и кибербезопасности. Я говорил о том, что часть критически важной инфраструктуры должна быть за пределами атак, каких бы то ни было, в том числе кибератак», — заявил Байден на пресс-конференции по итогам саммита РФ-США в Женеве.
По словам американского лидера, среди организаций указаны ведомства и предприятия из различных отраслей от водоснабжения до энергетики.
Ранее Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-американского саммита заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru