В Белом доме заявили, что продолжат поддерживать Украину «для успеха на поле боя»

Власти США продолжат поддерживать Украину в конфликте с РФ «для успеха на поле боя». Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

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Жан-Пьер отметил, что Украина «упорно сражается, чтобы защитить свою страну и вернуть территории».

Военная операция России на территории Украины длится уже более шести месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.


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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:УкраинаБелый Дом
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