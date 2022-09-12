В Белом доме заявили, что продолжат поддерживать Украину «для успеха на поле боя»
Власти США продолжат поддерживать Украину в конфликте с РФ «для успеха на поле боя». Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.
Жан-Пьер отметил, что Украина «упорно сражается, чтобы защитить свою страну и вернуть территории».
Военная операция России на территории Украины длится уже более шести месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,1 млн+46 488 / сут.
Умерли
385 тыс.+81 / сут.
Выздоровели
19,1 млн+35 660 / сут.
- В белгородском селе Логачевка организовали эвакуацию жителей
- Приложение «Яндекс» на Android сменило название
- Турция проверяет информацию о санкциях против ее банков за сотрудничество с РФ
- В Белом доме заявили, что продолжат поддерживать Украину «для успеха на поле боя»
- Германия урезала импорт российских товаров
- Финляндия не видит законных оснований для запрета выдачи виз россиянам
- Жители Украины предложили Зеленскому разрешить пересекать границу с Россией и Белоруссией
- Минпросвещения включило в школьную программу историю спецоперации на Украине
- В России хотят разрешить многодетным становиться резервистами
- Фанатка «Ленинграда» умерла на концерте группы в «Лужниках»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru