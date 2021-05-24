В Белом доме заявили, что не готовы назвать место и дату саммита Путина и Байдена
Вашингтон пока не готов объявить возможные сроки и место саммита лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Представитель американской администрации отметила, что важным шагом в подготовке встречи глав государств стал разговор советников по нацбезопасности США и РФ Джейка Салливана и Николая Патрушева, состоявшийся в понедельник в Женеве.
«Наш советник по национальной безопасности провел разговор с его коллегой, и этот разговор был важным шагом в подготовке запланированного американо-российского саммита, место и дату которого мы пока сейчас не готовы объявить», — цитирует Псаки РИА Новости.
Пресс-секретарь добавила, что стороны продолжают контактировать по вопросу проведения переговоров.
Ранее Вашингтон сообщил о предложении Байдена провести встречу с Путиным летом текущего года в одной из европейских стран. В качестве одного из вариантов для проведения саммита называлась Швейцария, пишут «Невские новости».
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