Патрушев встретился с советником президента США Салливаном
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел встречу с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совбеза.
Отмечается, что состоявшиеся в Женеве консультации стали «логическим продолжением переговоров» между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном, прошедших 19 мая.
Как уточнили в Совбезе РФ, Патрушев и Салливан обсудили широкий круг вопросов и уделили приоритетное внимание тематике стратегической стабильности.
«Выражена уверенность в том, что по ряду направлений могут быть выработаны взаимоприемлемые решения. Стороны согласились с тем, что нормализация российско-американских отношений отвечала бы не только интересам двух стран, но и способствовала бы предсказуемости и стабилизации на глобальной арене», — сообщает пресс-служба аппарата СБ.
Переговоры Лаврова и Блинкена прошли на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике в ночь с 19 на 20 мая. Глава МИД РФ назвал беседу конструктивной, отметив, что у американской стороны есть желание исправить отношения между Москвой и Вашингтоном, пишет «Свободная пресса». В свою очередь, глава Госдепа заявил, что США стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с РФ.
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