В Белом доме заявили, что Европа «медленно убивает себя»
Европа «убивает сама себя», считает заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер. Об этом он рассказал в интервью каналу Fox News.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Европа переживает энергетический коллапс, а большинство стран региона не смогли бы нормально функционировать без военной поддержки Вашингтона.
Миллер назвал критику Трампа «одним из наиболее важных заявлений, когда-либо сделанных американскими президентами» о Европе.
«Европа медленно убивает себя, поскольку душит свою энергетику мерами регулирования и становится зависимой от нефункционирующей зеленой энергетики и других стран. Европа убивает себя безответственной миграционной политикой», - отметил замглавы аппарата Белого дома.
Также Миллер обратил внимание, что регион годами не инвестирует в свои вооруженные силы и использует США, чтобы они субсидировали оборону Европы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия и Пакистан начали переговоры о запуске прямых рейсов
- Летов, Мамонов и Достоевский: Как рокеры попали в новый спектакль Миркурбанова
- В Красноярске задержали участницу аферы с похищением подростка
- В Белом доме заявили, что Европа «медленно убивает себя»
- Овечкин забил свой 918-й гол и обновил снайперский рекорд НХЛ
- Пентагон заявил о решимости России в конфликте на Украине
- Над регионами России сбили 75 беспилотников ВСУ
- МВД: Мошенники используют в своих схемах синтезированные нейросетью голоса
- В Приморье более тысячи домов остались без электроснабжения
- ЕС в 2025 году нарастил закупки российского урана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru