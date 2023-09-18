В Белом доме заявили, что эскалация на Украине навредит безопасности США
Эскалация украинского конфликта навредит национальной безопасности США. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью газете Telegraph.
«Эскалация конфликта не пойдет на пользу не только народу Украины, но и нашей национальной безопасности», — подчеркнул Кирби.
Также координатор Белого дома напомнил, что Россия — «крупная ядерная держава», и отметил ее значительную военную мощь, пишет «Свободная пресса».
Ранее Кирби заявил о росте числа конгрессменов США, которые критикуют расходы на Украину и помощь ей, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru