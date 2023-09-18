В Белом доме заявили, что эскалация на Украине навредит безопасности США

«Эскалация конфликта не пойдет на пользу не только народу Украины, но и нашей национальной безопасности», — подчеркнул Кирби.

Также координатор Белого дома напомнил, что Россия — «крупная ядерная держава», и отметил ее значительную военную мощь, пишет «Свободная пресса».

Ранее Кирби заявил о росте числа конгрессменов США, которые критикуют расходы на Украину и помощь ей, напоминает RT.

